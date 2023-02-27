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00:15, 27 февраля 2023Россия

Медведев заявил о ведущих мир к апокалипсису врагах России

Медведев заявил, что враги России ведут мир к апокалипсису, но РФ этого не допустит

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью «Известиям» заявил, что враги России ведут мир к апокалипсису, накачивая Украину оружием и препятствуя мирным переговорам, но Москва этого не допустит.

«Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису», — подчеркнул политик.

Медведев добавил, что Россия не допустит подобного сценария, и она не одинока в этом стремлении. Зампред Совбеза указал, что западные страны и их союзники составляют лишь 15 процентов населения планеты.

Политик добавил, что тех, кто выступает на позициях Москвы, намного больше. Он заявил, что мощь страны и авторитет ее партнеров является залогом для сохранения будущего во всем мире.

Ранее Дмитрий Медведев оценил итоги года спецоперации (СВО) на Украине и сравнил ее с событиями Великой Отечественной войны.

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Марина Совина
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