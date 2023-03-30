Пассажир упал на пути на Арбатско-Покровской линии метро Москвы

Человек упал на пути на западном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы

Человек упал на пути на западном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс оперативно».

По сведениям «Известий», происшествие с пассажиром случилось на станции «Молодежная». В связи с этим поезда не ходят от станции «Парк Победы» до станции «Строгино». В обратном направлении составы следуют с увеличенным интервалом.

«Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график», — разъяснили позже представители столичного департамента транспорта.

Мужчина, оказавшийся на путях после падения, остался жив, сообщил РИА Новости сотрудник экстренных служб Москвы.

21 января сообщалось, что в Москве пассажир погиб после падения на пути на Таганско-Краснопресненской линии метро.