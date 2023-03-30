Глава Минэнерго Украины потребовал от мировых энергетических компаний поделиться прибылью

Украина потребовала от мировых энергетических компаний поделиться прибылью для восстановления энергоинфраструктуры страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на главу Министерства энергетики республики Германа Галущенко.

«Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль из-за войны. Мы оценили ее в более чем 200 миллиардов долларов... Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор», — заявил украинский чиновник.

Отмечается, что названная Галущенко сумма является прибылью за 2022 год пяти ведущих компаний — BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. Министр также призвал Европейский союз (ЕС) закрыть санкционные лазейки для продажи российских энергоносителей. Он обратил внимание, что Киев может закрыть потребности Европы поставками альтернативного ядерного топлива.

Ранее в Министерстве энергетики Украины рассказали о планах страны наладить производство ядерного топлива для атомных станций, которое в перспективе должно заменить российское, в том числе на европейском рынке. «По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива "Энергоатом" планирует выйти через три года», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в стране уже началось производство составных частей топливных сборок типа ВВЭР-1000, а в дальнейшем будет запущено производство сборок для реакторов ВВЭР-440. Отмечается, что по данному проекту «Энергоатом» работает совместно с американской компанией Westinghouse.