Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:28, 30 марта 2023Бывший СССР

Украина потребовала от мировых энергетических компаний поделиться прибылью

Глава Минэнерго Украины потребовал от мировых энергетических компаний поделиться прибылью

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина потребовала от мировых энергетических компаний поделиться прибылью для восстановления энергоинфраструктуры страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на главу Министерства энергетики республики Германа Галущенко.

«Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль из-за войны. Мы оценили ее в более чем 200 миллиардов долларов... Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор», — заявил украинский чиновник.

Отмечается, что названная Галущенко сумма является прибылью за 2022 год пяти ведущих компаний — BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. Министр также призвал Европейский союз (ЕС) закрыть санкционные лазейки для продажи российских энергоносителей. Он обратил внимание, что Киев может закрыть потребности Европы поставками альтернативного ядерного топлива.

Ранее в Министерстве энергетики Украины рассказали о планах страны наладить производство ядерного топлива для атомных станций, которое в перспективе должно заменить российское, в том числе на европейском рынке. «По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива "Энергоатом" планирует выйти через три года», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в стране уже началось производство составных частей топливных сборок типа ВВЭР-1000, а в дальнейшем будет запущено производство сборок для реакторов ВВЭР-440. Отмечается, что по данному проекту «Энергоатом» работает совместно с американской компанией Westinghouse.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о переброске украинских ДРГ под Артемовск
Россиянина задержали за повреждение памятных объектов в Бийске
Трамп предрек полный захват Украины
Переехавший в Москву учитель признался в убийстве своей девушки-репетитора
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с блокировкой онлайн-банка
Россияне останутся без длинного безвиза в Таиланде
Названа лучшая голливудская стилистка 2023 года
В Харьковской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Названы романтические и интимные приоритеты мужчин
Студентка решила заработать интимом и оказалась в заложниках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.