Украина захотела наладить производство ядерного топлива на замену российскому

Украина планирует наладить производство ядерного топлива и поставлять его в Европу

В Министерстве энергетики Украины рассказали о планах страны наладить производство ядерного топлива для атомных станций, которое в перспективе должно заменить российское, в том числе на европейском рынке, сообщает ТАСС.

«По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива "Энергоатом" планирует выйти через три года», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в стране уже началось производство составных частей топливных сборок типа ВВЭР-1000, а в дальнейшем будет запущено производство сборок для реакторов ВВЭР-440. Отмечается, что по данному проекту «Энергоатом» работает совместно с американской компанией Westinghouse.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что страна в будущем собирается поставлять ядерное топливо на европейские рынки странам, где работают атомные электростанции с реакторами типа ВВЭР-440 и у которых в настоящее время нет альтернативы российскому топливу.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство оценивает вероятность ядерной угрозы на Украине. По его словам, МАГАТЭ в курсе обвинений в адрес Киева из-за изготовления грязных бомб и проверяет данные сообщения.