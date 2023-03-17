Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:39, 17 марта 2023Бывший СССР

Украина захотела наладить производство ядерного топлива на замену российскому

Украина планирует наладить производство ядерного топлива и поставлять его в Европу
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Pixabay

В Министерстве энергетики Украины рассказали о планах страны наладить производство ядерного топлива для атомных станций, которое в перспективе должно заменить российское, в том числе на европейском рынке, сообщает ТАСС.

«По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива "Энергоатом" планирует выйти через три года», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в стране уже началось производство составных частей топливных сборок типа ВВЭР-1000, а в дальнейшем будет запущено производство сборок для реакторов ВВЭР-440. Отмечается, что по данному проекту «Энергоатом» работает совместно с американской компанией Westinghouse.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что страна в будущем собирается поставлять ядерное топливо на европейские рынки странам, где работают атомные электростанции с реакторами типа ВВЭР-440 и у которых в настоящее время нет альтернативы российскому топливу.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство оценивает вероятность ядерной угрозы на Украине. По его словам, МАГАТЭ в курсе обвинений в адрес Киева из-за изготовления грязных бомб и проверяет данные сообщения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Во Франции обвинили США в подрыве «Северных потоков»
В российском городе пропал 12-летний школьник
Мужчина пострелял по прохожим из пневматического оружия в российском городе
США поддержали продажу ракет Tomahawk Австралии в рамках AUKUS
В ЛНР заявили о ложных позициях ВСУ на направлении Сватово-Кременная
В Минобрнауки объяснили необходимость сокращения сроков учебы в магистратуре
Названы самые опасные типы вируса папилломы человека
Французский политик призвал Париж выйти из НАТО
Сексотерапевт назвала неожиданный эффект долгосрочных отношений
Названы цены на самые дорогие популярные у россиян игрушки из 1990-х
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.