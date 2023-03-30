Лариса Долина назвала плюс работы с молодыми исполнителями

Лариса Долина рассказала об омолаживающем эффекте работы с молодыми музыкантами

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина выделила плюс совместной работы с молодыми исполнителями. Своими мыслями она поделилась в беседе с «Комсомольской правдой».

Артистка отметила, что в современном мире «появилась плеяда очень интересных исполнителей», и она не имеет ничего против работы с молодыми музыкантами. «Недавно с Давой (настоящее имя — Давид Манукян) записали новый дуэт, который будет звучать на моем сольном юбилейном концерте 27 апреля. Я к ним тянусь, потому что они многое дают мне — омолаживают. И это здорово», — рассказала певица.

При этом Долина согласилась, что раньше песни писали по-другому: «Они были более душевные, классические, более восприимчивые для зрителей. Сейчас немного другая история». Исполнительница также поделилась, что ей хотелось бы слышать «красивый русский язык», а не сленг.

Ранее Долина пригласила выступить дуэтом популярную российскую блогершу Валю Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) после ссоры, которая произошла между ними в 2021 году.

Конфликт между певицей и блогером произошел на шоу телеведущего и юмориста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) «Музыкалити». Тогда Долина раскритиковала Карнавал, сказав, что блогер не умеет петь и не имеет музыкального образования.