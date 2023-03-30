Агата Муцениеце обманула приемную комиссию ВГИКа с помощью грузинской песни

Актриса Агата Муцениеце рассказала, как обманула приемную комиссию ВГИКа при поступлении

Российская актриса Агата Муцениеце в беседе с Hello! вспомнила, как обманула приемную комиссию ВГИКа.

Артистка отметила, что при поступлении в учебное заведение ее попросили спеть. «На этот случай у меня был заготовлен хитрый план. Я знала одну малоизвестную песню на грузинском. Ее и спела, рассчитывая, что в приемной комиссии все равно никто не знает ни слов, ни мелодии. А значит, можно не бояться облажаться», — поделилась Муцениеце.

По ее словам, помимо пения, абитуриентов просили исполнить танец, а также читать стихи и прозу. 34-летняя звезда подчекнула, что после поступления все равно призналась преподавателям, что совершенно не умеет петь. Вместе с этим она добавила, что с детства мечтала попробовать поступить в актерское училище.

В том же интервью для Hello! Муцениеце выразила сомнения в том, что Земля имеет сферическую форму. Она также отметила, что хочет побывать в космосе и посмотреть на планету.