Актриса Агата Муцениеце усомнилась в «круглой» форме Земли

Актриса Агата Муцениеце выразила сомнения в том, что Земля круглая. Она также отметила, что хочет побывать в космосе и посмотреть на планету. Об этом она рассказала в беседе с в беседе с Hello!.

«Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет?» — сказала актриса. Муцениеце также поделилась, что у нее был шанс посетить космос, если бы ее кандидатуру одобрили для участия в фильме Клима Шипенко «Вызов». «Но когда был конкурс, в котором в итоге выбрали Юлию Пересильд, меня даже не стали рассматривать — из-за паспорта гражданки Европы», — добавила она.

Ранее Муцениеце подала в суд на бывшего мужа Павла Прилучного из-за квартиры в Москве, в которой она проживает после развода вместе с детьми. Артистка требует признать Прилучного утратившим право пользования жильем и снять с регистрационного учета.

Съемочная группа «Вызова» прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2022. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта.