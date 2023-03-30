Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:35, 30 марта 2023Культура

Агата Муцениеце усомнилась в «круглой» форме Земли

Актриса Агата Муцениеце усомнилась в «круглой» форме Земли

Фото: Amy Humphries / Unsplash

Актриса Агата Муцениеце выразила сомнения в том, что Земля круглая. Она также отметила, что хочет побывать в космосе и посмотреть на планету. Об этом она рассказала в беседе с в беседе с Hello!.

«Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет?» — сказала актриса. Муцениеце также поделилась, что у нее был шанс посетить космос, если бы ее кандидатуру одобрили для участия в фильме Клима Шипенко «Вызов». «Но когда был конкурс, в котором в итоге выбрали Юлию Пересильд, меня даже не стали рассматривать — из-за паспорта гражданки Европы», — добавила она.

Ранее Муцениеце подала в суд на бывшего мужа Павла Прилучного из-за квартиры в Москве, в которой она проживает после развода вместе с детьми. Артистка требует признать Прилучного утратившим право пользования жильем и снять с регистрационного учета.

Съемочная группа «Вызова» прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2022. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала корреспондента американской газеты за шпионаж
Рита Дакота показала лицо без фильтров и объяснила желание ретушировать фото
В Госдуме ответили на вопрос об отправке срочников на службу в новые регионы
Украина получила миллиардный грант от США
Мать погибшего в Финском заливе в Петербурге мальчика опознала тело сына
Стало известно о госпитализации бывшей жены и сына Стаса Пьехи
Еще одна страна Европы пожаловалась на убытки из-за отсутствия россиян
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман отбыл 14 суток ареста
Названы города России с подешевевшей арендой жилья
Артиста балета Центрального Дома Российской Армии задержали с амфетамином
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.