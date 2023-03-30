В Венгрии предрекли эскалацию в случае вступления Финляндии в НАТО

Политик Дуро: вступление Финляндии в НАТО повысит риск прямого конфликта альянса с Россией

Вступление Финляндии в НАТО повысит риск прямого вооруженного конфликта между альянсом и Россией. Такое мнение выразила вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро в беседе с «Известиями».

«Если Финляндия все же вступает в НАТО, то разделительная линия между Североатлантическим альянсом и Россией увеличивается на 1340 километров. Это повысит вероятность эскалации, а также риск прямого вооруженного конфликта между государством-членом НАТО и РФ», — отметила она.

По словам политика, Вашингтон использует НАТО в целях защиты своей глобальной роли в мире, вынуждая расширить альянс, приняв еще две страны — Швецию и Финляндию. Дуро подчеркнула, что оба государства, сохранявшие долгое время нейтралитет и независимость, в случае присоединения к Североатлантическому альянсу потеряют их.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте объявил, что страна может вступить в НАТО уже на текущей неделе. Он пояснил, что в ближайшее время Турция ратифицирует заявку Финляндии, после чего пропадут препоны на присоединение страны к альянсу.