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03:24, 30 марта 2023Бывший СССР

Украинский пленный раскрыл причины сдачи в плен бойцами ВСУ в Артемовске

Украинский пленный Кривозуб: бойцы ВСУ сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Кривозуб из 93-й отдельной механизированной бригады раскрыл причину сдачи в плен украинскими военными в Артемовске (украинское название — Бахмут). Его слова приводит РИА Новости.

Как заявил боец ВСУ, это происходит из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов. «Так как у нас заканчивались уже боеприпасы, запросили поддержки, поддержки не получили, и под напором [частной военной компании] ЧВК "Вагнер" приняли решение сдаться, так как уже не могли вести бой», — сказал он.

Кривозуб попал в плен 26 марта. По его словам, с ним обращаются хорошо, кормят и дают воду. Кроме того, ему оказали первую медицинскую помощь в связи с ранением предплечья.

Ранее взятый в плен в Луганской народной республике (ЛНР) солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 54-й бригады армии Киева Евгений Иванников сообщил, что обычные украинские солдаты не видят на позициях вооружения стран НАТО. «Вот это все я вижу только по телевизору», — отметил украинский военнослужащий.

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Марина Совина
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