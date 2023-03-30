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19:12, 30 марта 2023Россия

Почти 35 тысяч жителей региона России остались без электричества из-за непогоды

Почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за непогоды

Фото: Forden / Shutterstock / Fotodom

Почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, отключение электричества произошло из-за сильного ветра и мокрого снега, которые повредили линии электропередачи. Он уточнил, что отключения произошли в восьми районах и трех городах области.

«По всей области к оперативно-восстановительным работам привлечены 343 бригады, это 1244 человека и 640 единиц техники. Аварийно-восстановительные работы будут выполнятся в круглосуточном режиме», — заявил он.

Одновременно с этим Голубев сообщил, что держит на контроле ситуацию на трассе «Дон» в Ростовской области, где из-за непогоды образовались пробки длиной в десятки километров. Очевидцы сняли ситуацию на трассе на видео.

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Марк Леонов
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