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17:17, 30 марта 2023Россия

Пробка в десятки километров образовалась на трассе в южном регионе России

SHOT опубликовал видео с многокилометровой пробкой из-за снега под Ростовом-на-Дону

Россияне сняли на видео образовавшуюся из-за снега многокилометровую пробку на трассе под Ростовом-на-Дону. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

Жители южного региона России сообщили, что пробка образовалась между населенными пунктами Каменск-Шахтинский и Шахты. По данным канала, длина затора составляет 50 километров, однако на сервисе «Яндекс Карты» по состоянию на 17:10 мск протяженность пробки оценивалась примерно в 20 километров.

Очевидцы отмечают, что пробка могла образоваться из-за нескольких ДТП, несколько из них попали на видео. Так, на одном из участков дороги водитель фуры не справился с управлением и выкатился за пределы дороги, сбив ограждения.

Ранее сообщалось, что снег выпал и в другом южном регионе — в Крыму.

Марк Леонов
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