В городе на Крымском полуострове выпал снег

Ночью 30 марта в Севастополе выпал снег

В ночь на четверг, 30 марта, выпал снег в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальницу крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.

По словам Любецкой, выпавший снег в скором времени растает из-за плюсовой температуры. Отмечается, что днем погода в городе на юго-западе Крымского полуострова составляет плюс 8-9 градусов по Цельсию.

Начальница гидрометцентра добавила, что в Крыму ожидается еще одна прохладная ночь. В выходные дни температура в Симферополе и Севастополе достигнет плюс 14-15 градусов по Цельсию, ночью — плюс 9 градусов. Возможны небольшие осадки.

Ранее сообщалось, что температура в российском городе Кургане побила три рекорда за месяц. 28 марта температура воздуха составила плюс 14,4 градуса.