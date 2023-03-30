Российские фермеры пожаловались на нехватку льготных кредитов

«Ведомости»: сельхозкомпании пожаловались на невозможность получить льготный кредит

В отдельных регионах России сельскохозяйственные компании столкнулись с невозможностью получить льготный краткосрочный кредит, поскольку у властей закончились выделенные на эти цели средства. Об этом со ссылкой на участников заседания оперативного штаба в Минсельхозе пишут «Ведомости».

Займы на 1-2 года по ставке 1-5 процентов нужны производителями для закупки семян, средств защиты растений, ветеринарные препараты, топливо, выплату заработной платы и другие цели. Средняя сумма кредита составляет 10-600 миллионов рублей в зависимости от региона и рода деятельности предприятия. Разницу между ставкой по кредиту и ключевой ставкой Центробанка субсидирует Минсельхоз, в текущем году на эти цели выделены 16,5 миллиарда рублей.

Однако региональные указывают, что средств не хватает. Так, представитель Самарской области пожаловался, что субъекту одобрены заявки на кредиты на сумму 4,8 миллиарда рублей, но чтобы получить от банков еще 3,5 миллиарда, надо увеличивать лимиты по субсидиям еще на 100 миллионов.

Согласно информации, размещенной на сайте Минсельхоза, нет лимитов на льготное кредитование по отдельным направлениям в Тульской, Оренбургской, Ярославской и многих других областях. При этом в Тульской области подтвердили данные, сообщив, что субсидии выбраны на 85 процентов и регион уже направил заявку на увеличение.

В свою очередь владелец ООО «ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская рассказала, что об исчерпании лимитов на льготные кредиты региональные власти предупреждали еще в феврале. А вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заметил, что проблема не только в субсидиях — в случае растениеводов банки часто отказываются одобрять заявки. Источник в одном из агрохолдингов добавил, что одобренный кредитный лимит может оказаться в десять раз меньше необходимого, а процесс его выдачи затягивается. В результате приходится покрывать кассовый разрыв дорогим коммерческим займом.

Ранее на нехватку льготных кредитов по пять процентов пожаловались отечественные производители электроники. Деньги компаниям необходимы для закупки комплектующих, без которых производство встанет, однако Минцифры возвращает заявки на субсидии.