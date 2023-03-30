Россиянам перечислили семь самых модных оттенков весны

Дизайнер Утушкина: фиолетовый и оранжевый станут трендовыми весной 2023 года

Дизайнер Валерия Утушкина перечислила семь самых модных оттенков весны 2023 года. На эту тему она высказалась в интервью «Вечерней Москве».

В первую очередь эксперт порекомендовала россиянам приобрести одежду огненно-красного и фиолетового цветов. «Красный подойдет тем, кто четко знает, чего хочет (...) Надевайте фиолетовый, когда хотите привлечь внимание, но без излишней агрессии», — отметила она и добавила, что свекольный хорошо сочетается с желтыми, черными и изумрудными нарядами.

Кроме того, по словам специалистки, трендовым станет оранжевый, который идеально смотрится в одежде стиля спорт-шик и кежуал. «Апельсиновые оттенки следует аккуратно внедрять в офисный дресс-код. Используйте только одну вещь сочного цвета или добавляйте его в аксессуарах», — подсказала собеседница издания.

Вдобавок в список актуальных цветов вошли так называемая «персиковая роза» и желтый. Утушкина уточнила, что предметы гардероба в желтых оттенках настраивают на позитивную волну и придают энергии. Среди прочего популярность обретут голубой и зеленый цвета. «Насыщенный зеленый тон освежает и выглядит благородно, а голубой цвет подчеркивает спокойную и доброжелательную натуру», — высказалась дизайнер в заключение.

Ранее в марте креативная команда бренда одежды и аксессуаров Gloria Jeans назвала россиянам фасон джинсов, который вернулся в моду из 2000-х годов. Выяснилось, что трендом в текущем сезоне вновь стали джинсы с заниженной талией.