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14:51, 30 марта 2023Бывший СССР

В Латвии вернули на место памятник легионерам СС

В латвийском городе Бауска вернули на место ранее поваленный памятник легионерам СС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maigurs Strīķis / Wikipedia

В латвийском городе Бауска вернули на место памятник латышским легионерам Ваффен СС, который ранее был повален на землю неизвестными. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baltnews.

Отмечается, что памятник вернули на место члены Бауского отделения праворадикального Национального объединения.

В ночь на 27 марта памятник был снесен с постамента. По версии правоохранителей, это могла сделать как группа лиц, так и один человек при помощи лебедки.

Ранее сообщалось, что вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс предложил создать в столице Латвии сквер в память о латышских легионерах СС, которых политик считает символом борьбы против «тоталитарного сталинского режима и оккупации».

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Ткачев Егор
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