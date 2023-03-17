В Риге предложили создать улицу или сквер легионеров СС

Вице-мэр Риги Ратниекс предложил создать в городе улицу или сквер легионеров СС

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс предложил создать в латвийской столице сквер или назвать улицу в память о латышских легионерах СС. Об этом сообщает портал Delfi.

Он заявил, что направит соответствующее предложение комиссии по топонимам и названиям городских объектов. По мнению чиновника, латышские легионеры СС являются символом борьбы против «тоталитарного сталинского режима и оккупации».

«Поэтому неправильно делать вид, что легионеров не было. Историю Латвии должны знать и не стыдиться ее ни в Латвии, ни в Европе, ни в других частях мира», — подчеркнул Ратниекс.

В марте 2022 года министр внутренних дел Латвии Мария Голубева призывала не проводить в Риге ежегодное шествие памяти Латышского легиона СС. Глава ведомства сочла проведение мероприятия нецелесообразным, поскольку, по ее словам, оно даст российским СМИ лишний повод упрекнуть страну в оправдании нацизма.