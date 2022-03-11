В Латвии сочли неуместным шествие легионеров СС из-за России

Глава МВД Латвии призвала не проводить шествие легионеров СС из-за «враждебности России»

Проведение ежегодного шествия памяти Латышского легиона СС в Риге в этом году нецелесообразно, так как даст повод «враждебным» российским СМИ лишний повод упрекнуть страну в оправдании нацизма. Об этом заявила глава МВД Латвии Мария Голубева, сообщает РИА Новости.

Марш памяти Латышского легиона СС ежегодно проходит в латвийской столице 16 марта. Его участники ставят целью прославить «подвиг» коллаборационистов, которые 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией у города Остров в Псковской области. Собравшиеся также возлагают цветы к памятнику Свободы в центре города.

«Это, конечно, даст враждебным российским СМИ дополнительные поводы для обвинений в адрес Латвии, которые уже много лет звучат. На мой взгляд, нельзя допустить, чтобы это превратилось в мероприятие этнической поляризации», — отреагировала Голубева. При этом она сочла невозможным запретить участникам акций совершить возложение цветов или ношение соответствующей символики.

Ранее стало известно, что власти Латвии и Литвы переименовали столичные улицы, на которых расположены посольства России, в честь Украины. В частности, руководство Вильнюса переименовало безымянный переулок, где находится российская дипломатическая миссия, в улицу Героев Украины. Улица Антонияс, где расположено посольство Российской Федерации в Риге, теперь носит название Независимости Украины.