Россиянина арестовали за совершенное 20 лет назад убийство 65-летней пенсионерки

Под Иркутском доставили в СИЗО мужчину, задушившего пенсионерку ради украшений в 2003 году

В Иркутской области арестовали 37-летнего жителя Новосибирска за убийство 65-летней пенсионерки, совершенное 20 лет назад. Об этом в четверг, 30 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2003 года в доме на улице Некрасова в городе Черемхово фигурант проник в квартиру потерпевший, чтобы совершить кражу, однако она заметила вора. Тогда он взял подушку и задушил пожилую женщину, а затем забрал ювелирные украшения и сбежал.

Правоохранители не смогли задержать фигуранта, так как он сбежал в Новосибирск и скрывался там до настоящего времени. В марте следователи совместно с сотрудниками МВД установили личность мужчины и доставили его в Иркутск. По факту произошедшего дело по пункту к части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Россиян находится в СИЗО.