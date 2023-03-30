Певица FAVLAV восхитилась работой диджеев

Певица FAVLAV призналась, что недооценивала работу диджеев, однако поменяла свое мнение

Певица FAVLAV (настоящее имя — Полина Фаворская) призналась, что недооценивала работу диджеев, однако поменяла свое мнение. Подробностями она поделилась в интервью для «Звук Медиа».

По словам исполнительницы, в прошлом году ее пригласили отыграть сет, перед этим она обратилась за уроками к музыканту ZYOMKA. «И для меня открылся новый мир. Абсолютно не такой простой, как я думала! Столько нюансов! Это меня захватило, и я влюбилась с первого урока. Я поняла весь прикол диджейства! Ты будто бы управляешь толпой с помощью музыки, которая тебе нравится», — поделилась FAVLAV.

Фаворская также назвала диджеинг настоящим и сложным искусством, в котором нужно уметь выстроить композиции на выступлении так, чтобы народ не уходил с танцпола.

Ранее российская певица и бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина призналась, что была разочарована отказом экс-участницы музыкального коллектива Елены Темниковой от записи совместного трека.