Серябкина призналась в разочаровании после отказа Темниковой от сотрудничества

Серябкина призналась, что была разочарована отказом Темниковой от записи совместного трека

Российская певица и бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина призналась, что была разочарована отказом экс-участницы музыкального коллектива Елены Темниковой от записи совместного трека. Об этом она сообщила в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

«У меня была написана очень крутая концепция для трека, и я хотела его сделать несмотря на то, что все знают, что мы не общаемся. Для меня музыка — она выше всего», — рассказала артистка.

Серябкина добавила, что ее менеджеры связались с представителями бывшей коллеги, однако те не согласились на запись дуэта.

«Я не стала этот трек делать с другим артистом, потому что это очень крутой трек — ну вот бывает такое, что не складывается. Я не стала его трансформировать, чтобы просто он вышел», — заявила бывшая участница группы Serebro, подчеркнув, что композиция «ушла в стол».

В 2019 году Серябкина объявила, что несколько лет находилась в отношениях с Темниковой, однако та отказывалась признаваться в этом публично.

Тогда же певица поведала, что между артистками произошла потасовка в лифте во время их совместной концертной деятельности. По словам Серябкиной, Темникова начала наносить ей удары, после чего плюнула в исполнительницу. Та в ответ укусила коллегу за подбородок и дала ей пощечину.

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