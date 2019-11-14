Серябкина рассказала об избиении Темниковой в застрявшем лифте

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке в лифте со своей коллегой Еленой Темниковой. Интервью с артисткой опубликовано на YouTube-канале Super.

«У нас была однажды драка. Я никогда с женщинами до этого не дралась вообще. Это был треш. Мы ехали в лифте сразу после концерта. Это было лето. Мы заходим, закрывается дверь. Стоим, друг на друга смотрим, ничего не говорим. Вдруг она подходит ко мне близко, начинает бить меня по почкам, по печени, больно», — сказала Серябкина.

Она подчеркнула, что сначала не собиралась отвечать коллеге, потому что была сильнее ее и опасалась уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда: «Я не хотела отвечать, чтобы не было слова "драка". Если она меня начала бить, я хотела, чтобы это так и осталось».

«Я не отвечала, а потом она на меня плюнула. Плевок такой, не "тьфу на тебя", — отметила Серябкина. — И я ее в ответ прикусила — у меня просто башню, естественно, сорвало — и дала ей пощечину».

Артистка уточнила, что укусила Темникову за подбородок. По словам певицы, лифт застрял во время потасовки, после чего его вызвали их коллеги. Серябкина также призналась, что первой позвонила их тогдашнему продюсеру Максиму Фадееву и рассказала о случившемся.

В июне Серябкина объявила, что несколько лет находилась в отношениях с Темниковой, однако та не хочет в этом публично признаться.

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