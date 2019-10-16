Серябкина внесла ясность в слухи о романе с Фадеевым и конфликте с Темниковой

Бывшая участница «Серебра» Ольга Серябкина в ходе передачи «Осторожно, Собчак!» прокомментировала слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым. Запись шоу опубликована на YouTube-канале Ксении Собчак.

«Я его очень люблю, очень уважаю», — заявила исполнительница. Она пояснила, что в возрасте 19 лет потеряла отца, которого считала лучшим другом, и Фадеев в каком-то смысле заменил его.

«Я никогда не сравниваю, они вообще не похожи. Это разные люди, у которых совершенно разное все. Но в какой-то момент у меня, наверное, случилась замена», — отметила певица. Она добавила, что у нее трогательное отношение к продюсеру, потому что он никогда ей не врал.

В июне другая бывшая участница «Серебра» Елена Темникова в интервью журналистке Ирине Шихман сказала, что между Серябкиной и продюсером группы Максимом Фадеевым была любовная связь. Серябкина опровергла эти высказывания и заявила, что несколько лет встречалась с Темниковой, однако та не хочет в этом публично признаться.

В ходе разговора с Собчак артистка сказала, что конфликт с бывшей коллегой связан с конкуренцией. Серябкина выразила мнение, что экс-участница группы использовала ее. Звезда не стала отрицать, что у нее была однополая связь с женщиной, однако не ответила на вопрос, была ли Темникова ее возлюбленной.

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