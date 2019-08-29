Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева

Певица Наргиз Закирова в интервью журналистке Ирине Шихман раскрыла подробности конфликта с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA. Запись разговора опубликована на YouTube-канале «А поговорить?»

Артистка заявила, что лейбл недоплачивал ей за концерты, а сам Фадеев, несмотря на ее недовольство, отказывался расторгать их сотрудничество. Исполнительница подчеркнула, что была вынуждена платить сама за многое, включая наряды для себя и своей команды.

Наргиз также рассказала, что настоящей главой лейбла является вовсе не Фадеев, а бывшая участница основанной им группы «Серебро» Ольга Серябкина. «Ее все слушаются, она может там сворачивать горы. То есть будет так, как сказала она, и никак по-другому», — поделилась певица. Она добавила, что сам Фадеев является творческим, но очень ведомым человеком.

«Я не думаю, что в этом лейбле вообще задержится кто-то, кто из себя будет представлять сильную творческую единицу», — сказала артистка, объяснив это тем, что Серябкина не желает видеть конкурентов.

8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз. В документе о расторжении сотрудничества указано, что теперь артистка не может исполнять песни продюсера. Кроме того, отмечается, что лейбл снимает с себя все обязательства, связанные с ее туром, запланированным на август.

В июне гостьей передачи Ирины Шихман стала еще одна бывшая участница «Серебра» Елена Темникова. Она рассказала, что между Фадеевым и Серябкиной была любовная связь. Позднее сама Серябкина опровергла эти слова и призналась, что несколько лет состояла в романтических отношениях с Темниковой.

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