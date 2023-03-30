Пушилин сообщил о продолжении работы правительства ДНР

Пушилин: правительство ДНР формально ушло в отставку, но фактически продолжило работу

Правительство Донецкой народной республики (ДНР) формально ушло в отставку, однако фактически все продолжают работу на своих местах. Об этом в четверг, 30 марта, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«После того как президент назначил Виталия Хоценко в Омскую область, и, соответственно, Виталий Павлович освобожден от должности председателя правительства Донецкой народной республики, правительство формально уходит в отставку. Но оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава», — сообщил он.

Пушилин отметил, что нынешний состав правительства является сильным и справляется со своими задачами. Кроме того, врио главы республики внес в Народный совет ДНР на должность председателя правительства кандидатуру первого вице-премьера региона Евгения Солнцева.

29 марта президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова, временно исполняющим обязанности (врио) главы региона назначен председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.