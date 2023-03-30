Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:49, 30 марта 2023Россия

Пушилин сообщил о продолжении работы правительства ДНР

Пушилин: правительство ДНР формально ушло в отставку, но фактически продолжило работу
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Правительство Донецкой народной республики (ДНР) формально ушло в отставку, однако фактически все продолжают работу на своих местах. Об этом в четверг, 30 марта, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«После того как президент назначил Виталия Хоценко в Омскую область, и, соответственно, Виталий Павлович освобожден от должности председателя правительства Донецкой народной республики, правительство формально уходит в отставку. Но оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава», — сообщил он.

Пушилин отметил, что нынешний состав правительства является сильным и справляется со своими задачами. Кроме того, врио главы республики внес в Народный совет ДНР на должность председателя правительства кандидатуру первого вице-премьера региона Евгения Солнцева.

29 марта президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова, временно исполняющим обязанности (врио) главы региона назначен председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности деятельности задержанного в России журналиста WSJ
Российский первокурсник покончил с собой в общежитии колледжа
В Россию из Перу экстрадируют мужчину за кражу девяти миллионов рублей из банка
Приглашение Дюжева в жюри КВН назвали позором
Назван гонорар супруги Меладзе Джанабаевой после отмены концертов певца
В Госдуме порассуждали о вине России в «трансгендерном мракобесии» США
Медведев выступил против враждебного отношения к гражданам стран Запада
Труп россиянки несколько часов пролежал рядом с детской площадкой
Курс евро вырос до максимума за 11 месяцев
Медведев заявил о рисках конфликтов из-за действий бывших стран-колонизаторов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.