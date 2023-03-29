Путин принял отставку губернатора российского региона

Путин принял отставку омского губернатора Буркова и назначил врио Виталия Хоценко

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова, временно исполняющим обязанности (врио) главы региона назначен председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

О возможной отставке Буркова со ссылкой на собственные источники ранее писали «Ведомости». Уточнялось, что к политику не было особых претензий, а заявление об уходе он написал сам, объяснив это тем, что изначально планировал занимать губернаторский пост один срок.

Виталий Хоценко, назначенный врио главы Омской области, является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов и финалистом конкурса «Лидеры России», проходившего в 2018-2019 годах. С июня 2022 года в рамках кадрового укрепления органов власти Донбасса он возглавил правительство ДНР. Ранее у Хоценко также был опыт работы на руководящих должностях в системе органов исполнительной власти в ряде регионов России: ЯНАО, Ставропольском крае, ДНР.

Это третья отставка губернатора за две недели. 15 марта Владимир Путин сменил главу Чукотки Романа Копина. Ему на смену пришел бывший первый зампред правительства Луганской народной республики, выходец из компании «Сибур» Владислав Кузнецов.

17 марта о сложении полномочий объявил губернатор Смоленской области Алексей Островский — один из двух губернаторов от ЛДПР. Ему на смену пришел Василий Анохин — тоже выпускник четвертого потока школы губернаторов — программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).