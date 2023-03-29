Стало известно о третьей возможной губернаторской отставке за две недели

Источники «Ведомостей» заявили о возможной отставке омского губернатора Александра Буркова

Губернатор Омской области Александр Бурков в ближайшее время возможно уйдет в отставку. Об этом заявили «Ведомостям» три источника.

Это будет третья отставка за две недели. Так, 15 марта президент России Владимир Путин сменил главу Чукотки Романа Копина. Ему на смену пришел бывший первый зампред правительства Луганской народной республики, выходец из компании «Сибур» Владислав Кузнецов. А 17 марта о сложении полномочий объявил губернатор Смоленской области Алексей Островский –- один из двух губернаторов от ЛДПР. Ему на смену пришел Василий Анохин — выпускник четвертого потока школы губернаторов — программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Как стало известно «Ведомостям», к Буркову на посту главы Омской области у Кремля не было особых претензий. Заявление об уходе он написал сам, аргументировав это тем, что планировал пробыть на губернаторском посту один срок.

Кандидатами на врио губернатора Омской области собеседники издания назвали депутата Госдумы от «Единой России» Игоря Антропенко, представляющего регион, а также замполпреда в Сибирском федеральном округе Олега Денисенко. Последний выдвигался на пост губернатора Омской области против губернатора-единоросса Виктора Назарова в 2015 году.