Описаны варианты сотрудничества российской и китайской армий

Военный политолог Перенджиев допустил развитие сотрудничества армий России и Китая

Китайская армия никогда не станет принимать участие в украинском конфликте, тем не менее возможно ее взаимодействие с российской армией в вопросе защиты арктических рубежей и обеспечения безопасности Северного морского пути, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас уже есть наработанные формы сотрудничества в военной сфере. Во-первых, Китай является самым крупным покупателем российского вооружения и техники. Во-вторых, страна участвует во многих совместных учениях, некоторые из которых проводятся даже на ее территории», — рассказал Перенджиев.

Он также напомнил о совместных ежегодных учениях «Восток», о военно-морских учениях, о совместном воздушном патрулировании, ведущимся на Дальнем Востоке. Он также допустил, что впереди Россию и Китай ждет взаимодействие по защите арктических рубежей.

Возможно, Китай будет сотрудничать с нами в защите и обеспечении безопасности Северного морского пути и Арктики. Это необходимо для защиты от США и их союзников Александр Перенджиев военный политолог

Вместе с тем Перенджиев исключил вероятность участия Китая в украинском конфликте. Единственный возможный формат, по его мнению, — это экономические инвестиции в развитие новых территорий.

«Но даже они будут очень осторожными, — подчеркнул военный политолог. — Это самое большее, на что может пойти страна. Но участвовать в военных действиях, посылать вооруженные подразделения страна точно не станет. Вместе с тем, Китай осуществляет активный мониторинг наших действий, изучает опыт. Не только, к слову, самих вооруженных сил, но его также заинтересовал опыт ЧВК "Вагнер"».

Ранее Минобороны КНР заявило, что армия Китая готова сотрудничать с ВС России. «Китайская армия готова вместе с российской армией прилагать усилия для того, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации», — сказал представитель ведомства.