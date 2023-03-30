Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:58, 30 марта 2023Мир

Описаны варианты сотрудничества российской и китайской армий

Военный политолог Перенджиев допустил развитие сотрудничества армий России и Китая
СюжетМинобороны:

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Китайская армия никогда не станет принимать участие в украинском конфликте, тем не менее возможно ее взаимодействие с российской армией в вопросе защиты арктических рубежей и обеспечения безопасности Северного морского пути, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас уже есть наработанные формы сотрудничества в военной сфере. Во-первых, Китай является самым крупным покупателем российского вооружения и техники. Во-вторых, страна участвует во многих совместных учениях, некоторые из которых проводятся даже на ее территории», — рассказал Перенджиев.

Он также напомнил о совместных ежегодных учениях «Восток», о военно-морских учениях, о совместном воздушном патрулировании, ведущимся на Дальнем Востоке. Он также допустил, что впереди Россию и Китай ждет взаимодействие по защите арктических рубежей.

Возможно, Китай будет сотрудничать с нами в защите и обеспечении безопасности Северного морского пути и Арктики. Это необходимо для защиты от США и их союзников

Александр Перенджиеввоенный политолог

Вместе с тем Перенджиев исключил вероятность участия Китая в украинском конфликте. Единственный возможный формат, по его мнению, — это экономические инвестиции в развитие новых территорий.

«Но даже они будут очень осторожными, — подчеркнул военный политолог. — Это самое большее, на что может пойти страна. Но участвовать в военных действиях, посылать вооруженные подразделения страна точно не станет. Вместе с тем, Китай осуществляет активный мониторинг наших действий, изучает опыт. Не только, к слову, самих вооруженных сил, но его также заинтересовал опыт ЧВК "Вагнер"».

Ранее Минобороны КНР заявило, что армия Китая готова сотрудничать с ВС России. «Китайская армия готова вместе с российской армией прилагать усилия для того, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации», — сказал представитель ведомства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала корреспондента американской газеты за шпионаж
Пенсионер устроил стрельбу в российском городе
Вышедший из спецприемника Ройзман порассуждал о своей судьбе в России
Рита Дакота показала лицо без фильтров и объяснила желание ретушировать фото
В Госдуме ответили на вопрос об отправке срочников на службу в новые регионы
Украина получила миллиардный грант от США
Мать погибшего в Финском заливе в Петербурге мальчика опознала тело сына
Стало известно о госпитализации бывшей жены и сына Стаса Пьехи
Еще одна страна Европы пожаловалась на убытки из-за отсутствия россиян
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман отбыл 14 суток ареста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.