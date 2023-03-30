Армия Китая заявила о готовности сотрудничать с ВС России

Минобороны КНР заявило о готовности сотрудничать с ВС России ради укрепления мира

Армия Китая готова сотрудничать с Вооруженными силами (ВС) России ради укрепления мира и безопасности. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй, передает РИА Новости.

«Китайская армия готова вместе с российской армией прилагать усилия для того, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации», — сказал представитель ведомства. При это он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина не являются военным союзом и не нацелены против третьих стран.

Тань Кэфэй добавил, что китайская и российская армии планируют усиливать стратегическую координацию и регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе.

Ранее США призвали Европейский союз (ЕС) ввести санкции против китайской спутниковой компании за поддержку специальной военной операции (СВО) России на Украине. Spacety China попала под американские рестрикции в январе 2022 года за то, что она предоставляла спутниковые снимки Украины, которые помогали вести боевые действия российской частной военной компании (ЧВК) Вагнер.