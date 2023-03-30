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08:15, 30 марта 2023Мир

США призвали ЕС ввести санкции против китайской компании за поддержку России

США призвали ЕС ввести санкции против спутниковой компании Китая за поддержку России в СВО

Фото: Jason Lee / Reuters

Власти США призвали Европейский союз (ЕС) ввести санкции против китайской спутниковой компании за поддержку специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Spacety China попала под американские рестрикции в январе 2022 года после заявлений о том, что она предоставляла спутниковые снимки территории Украины, которые помогали вести боевые действия российской частной военной компании (ЧВК) Вагнер. При этом ЕС так и не ввел санкции против этой организации.

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Виктория Кондратьева
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