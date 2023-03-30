США призвали ЕС ввести санкции против китайской компании за поддержку России

США призвали ЕС ввести санкции против спутниковой компании Китая за поддержку России в СВО

Власти США призвали Европейский союз (ЕС) ввести санкции против китайской спутниковой компании за поддержку специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Spacety China попала под американские рестрикции в январе 2022 года после заявлений о том, что она предоставляла спутниковые снимки территории Украины, которые помогали вести боевые действия российской частной военной компании (ЧВК) Вагнер. При этом ЕС так и не ввел санкции против этой организации.