В США предложили механизм санкций против Китая за поддержку России

RT: в США предложили создать механизм санкций против Китая за поддержку РФ в военной сфере

В США предложили создать механизм санкций против Китая за поддержку России в военной сфере, авторами инициативы выступили член палаты представителей демократ Адам Шифф и ряд сенаторов, передает RT.

Законопроект предполагает, что в случае его вступления в силу американский президент будет уполномочен вводить санкции против «лиц из КНР», если посчитает, что указанный гражданин или организация экспортировали, передавали или иным образом предоставляли материальную, финансовую, технологическую поддержку России, которая содействовала бы проведению спецоперации на Украине.

Среди поводов для включения в санкционные списки авторы инициативы рассматривают помощь Москве в приобретении химических, биологических или ядерных вооружений, а также баллистических и крылатых ракет, передовых вооружений, оборонной информации и прочего.

Рестрикции США предполагают заморозку собственности и невозможность проведения имущественных сделок, аннулирование виз и запрет на въезд.

«Лицо из КНР», согласно законопроекту, это любой гражданин Китая или организация, созданная в юрисдикции государства. Кроме того, под этим определением следует понимать правительство страны, Коммунистическую партию и государственные компании.

Ранее разведка США обозначила третий срок правления главы КНР Си Цзиньпина как самую большую угрозу для Вашингтона. Китай, который бросает все больший вызов США в экономическом, технологическом, политическом и военном плане по всему миру, остается беспрецедентным приоритетом, заявила директор национальной разведки страны Аврил Хейнс.

