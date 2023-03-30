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23:58, 30 марта 2023Россия

В Ростовской области перекрыли участок трассы М-4 «Дон»

В Ростовской области перекрыли участок трассы М-4 «Дон» из-за снегопада

Кадр: Telegram-канал «Лента дня»

Управление ГИБДД по Ростовской области сообщило о приостановке движения транспорта по участку трассы М-4 «Дон» в регионе из-за снегопада. Заявление приводит РИА Новости.

По информации ведомства, движение прекращено с 20:00 до особого распоряжения на участке дорожного полотна с 907 по 983 километр.

Сотрудники Госавтоинспекции переведены на усиленный режим несения службы для оказания помощи водителям до ликвидации последствий снегопада.

Региональное ведомство призывает водителей воздержаться от поездок по автодорогам области до улучшения погодных условий. Особенно это касается тех, кто успел установить на машину летнюю резину.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за непогоды. По словам главы российского региона, электричество отключилось из-за сильного ветра и мокрого снега, которые повредили линии электропередачи. Он уточнил, что отключения произошли в восьми районах и трех городах области.

Марина Совина
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