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19:04, 30 марта 2023Экономика

ЕЭК продлила действие порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС

ЕЭК продлила действие порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в 1 тысячу евро

Фото: Megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на сумму 1 тысяча евро до 1 октября. Об этом в четверг, 30 марта, заявила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает ТАСС.

Порог беспошлинного ввоза для физических лиц составит тысячу евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. При этом если стоимость товаров выше или вес больше установленного, потребуется заплатить пошлину 15 процентов от стоимости заказа, но не менее двух евро за килограмм.

В 2022 году ЕЭК утвердила повышение лимита беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физлицами в рамках интернет-торговли, до тысячи евро. Как отметили в Минэкономразвития, эта мера поможет снизить расходы граждан и дать еще один источник для насыщения потребительского рынка

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Алина Гончарова
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