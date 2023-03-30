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12:12, 30 марта 2023Экономика

Российские промышленники выступили за возвращение к пятилеткам

«Известия»: почти 80% российских промышленников заявили о необходимости вернуть госплан

Фото: Ant Rozetsky / Unsplash

Большинство представителей российской промышленности выступили за возврат пятилетнего государственного планирования в экономику. Вернуть его необходимо в полном или хотя бы в урезанном виде. Так считают почти 80 процентов участников опроса Государственного университета управления (ГУУ), сообщает газета «Известия».

В опросе ГУУ приняли участие 278 менеджеров из крупных и средних промышленных предприятий. 37 процентов респондентов считают, что внедрить государственное планирование необходимо во всех отраслях экономики. Еще 41,5 процента заявили, что ввести госплан нужно лишь в некоторых сферах. Только 13,3 процента говорят о том, что современной экономике это не нужно.

Представители бизнеса отстаивают свою позицию, говоря о важности горизонта планирования и наличия выстроенной логистики и каналов сбыта продукции. Госплан, по их мнению, решит проблемы координации и востребованности товаров. Также промышленники выступают за возвращение пятилеток, так как у бизнеса нет четкого понимания, что делать в нынешних условиях. Многие опасаются вкладываться в развитие новых направлений и модернизацию на случай, если Россия восстановит отношения с недружественными странами, и импорт снова наладится. Об этом заявил председатель совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

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По словам председателя Курского отделения «Деловой России» Олега Малахова, возрождение госплана может расширить возможности российской промышленности. Но это возможно, если не допустить формирования крупных игроков, которые задушат конкуренцию в лице малых и средних компаний. Модель из СССР будет плохо работать в современной России, ведь классический госплан не предполагает частной собственности, предупредил руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.

Ранее директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (РАН) Альберт Бахтизин заявил, что либеральная модель экономики в России себя не оправдала, а большинство текущих проблем являются результатом попыток проведения такой политики. Рынок не способен решить стоящие перед государством задачи, поэтому следует перейти к индикативному планированию и к пятилетним планам, как было в советское время. В качестве примера он привел Китай, который благодаря плановой экономике вышел на первое место по ВВП, измеренному по паритету покупательной способности.

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Вячеслав Агапов
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