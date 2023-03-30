Российские промышленники выступили за возвращение к пятилеткам

«Известия»: почти 80% российских промышленников заявили о необходимости вернуть госплан

Большинство представителей российской промышленности выступили за возврат пятилетнего государственного планирования в экономику. Вернуть его необходимо в полном или хотя бы в урезанном виде. Так считают почти 80 процентов участников опроса Государственного университета управления (ГУУ), сообщает газета «Известия».

В опросе ГУУ приняли участие 278 менеджеров из крупных и средних промышленных предприятий. 37 процентов респондентов считают, что внедрить государственное планирование необходимо во всех отраслях экономики. Еще 41,5 процента заявили, что ввести госплан нужно лишь в некоторых сферах. Только 13,3 процента говорят о том, что современной экономике это не нужно.

Представители бизнеса отстаивают свою позицию, говоря о важности горизонта планирования и наличия выстроенной логистики и каналов сбыта продукции. Госплан, по их мнению, решит проблемы координации и востребованности товаров. Также промышленники выступают за возвращение пятилеток, так как у бизнеса нет четкого понимания, что делать в нынешних условиях. Многие опасаются вкладываться в развитие новых направлений и модернизацию на случай, если Россия восстановит отношения с недружественными странами, и импорт снова наладится. Об этом заявил председатель совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

По словам председателя Курского отделения «Деловой России» Олега Малахова, возрождение госплана может расширить возможности российской промышленности. Но это возможно, если не допустить формирования крупных игроков, которые задушат конкуренцию в лице малых и средних компаний. Модель из СССР будет плохо работать в современной России, ведь классический госплан не предполагает частной собственности, предупредил руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.

Ранее директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (РАН) Альберт Бахтизин заявил, что либеральная модель экономики в России себя не оправдала, а большинство текущих проблем являются результатом попыток проведения такой политики. Рынок не способен решить стоящие перед государством задачи, поэтому следует перейти к индикативному планированию и к пятилетним планам, как было в советское время. В качестве примера он привел Китай, который благодаря плановой экономике вышел на первое место по ВВП, измеренному по паритету покупательной способности.