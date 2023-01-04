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12:53, 4 января 2023Экономика

Экономист РАН призвал вернуться к пятилеткам в России

Экономист РАН Бахтизин призвал уйти от либеральной экономики и вернуться к пятилеткам

Фото: Олег Иванов / ТАСС

Либеральная модель экономики в России себя не оправдала, а большинство текущих проблем являются результатом попыток проведения такой политики. Такое мнение высказал директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин, передает РИА Новости.

По его мнению, рынок не способен решить стоящие перед государством задачи, поэтому следует перейти к индикативному планированию. Экономист призвал вернуться к пятилетним плана, как было в советское время.

«В России, экономика которой остается рыночно ориентированной, следует вводить стратегическое планирование с четким целеполаганием и системой общественно значимых индикаторов», — объяснил он отличие от госплана времен СССР. Главной целью должен стать расчет того, что следует произвести и необходимых для этого условий.

Бахтизин указал, что именно такая модель реализуется в Китае, что позволило стране выйти на первое место по ВВП, измеренному по паритету покупательной способности. Российский ученый уверен, что в результате завершения 14-й по счету пятилетки в 2025 году Китай совершит очередной прорыв на пути модернизации страны.

Ранее с призывом вернуться к госплану выступил научный руководитель Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг. По его мнению, Советский Союз создал сложную экономику, но потом развалился, и производство стало более примитивным. Впрочем, полного возврата к советским реалиям он не хочет, в его идее госплан надо проводить через субсидии, налоговую и таможенную политики.

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Противоположных взглядов придерживается российский миллиардер, основатель UC Rusal Олег Дерипаска. Он считает, что с 2012 года в России началась эпоха госкапитализма, которая остановила стремительный рост экономики 2000-х годов и почти полностью истратила достижения начала века. По его мнению, продолжение или усиление такой политики станет губительным для государства, которое потеряет десятки лет развития.

В свою очередь экономисты департамента исследований и прогнозирования Центробанка Мария Лымарь, Александр Реентович и Андрей Синяков ранее предупредили, что импортозамещение при отсутствии внешних инвестиций даже при наилучшем сценарии не позволит России вернуться к уровню жизни 2019 года ранее, чем через 10-15 лет. По их оценке, в мире нет подобных историй, а, например, Южная Корея и Китай активно привлекали западные деньги и технологии в период своего развития и не отказываются от них в настоящее время.

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Платон Щукин
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