Ученый РАН заявил о необходимости возврата к госплану

Член-корреспондент РАН Гринберг призвал правительство вернуться к госплану

Для развития экономики России правительству необходимо вернуться к планированию, потому что рынок не способен послужить этой цели. С таким призывом в интервью РИА Новости выступил научный руководитель Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

По его словам, Советский Союз с помощью госплана сумел создать сложную экономику, но затем развалился, и началась примитивизация производства. Ученый заявил, что ошибкой стали общая вера в то, что «свободный рынок принесет нам изобилие: 80 сортов колбасы и сыра», и закрытие тех хозяйств, что могли бы производить товары мирового уровня.

Яркой иллюстрацией работы рынка Гринберг назвал развал российского самолетостроения. Он утверждает, что советские лайнеры были качественными и надежными, а проблемы с двигателями можно было решить и «обойтись и без Boeing, и без Airbus».

При этом возродить госплан Гринберг предлагает не в советском формате, а через субсидии, налоговую и таможенную политики. То есть не директивно заставлять предприятия производить то или иное количество товаров, а с помощью формулирования экономических приоритетов. Таким образом, утверждает ученый, рынок и план будут взаимодополняться.

Год назад Гринберг призывал возродить советскую практику продуктовых карточек и перестать относиться к ним как к чему-то стыдному, потому что такого рода помощь есть и в США.

Ранее на этой неделе экономисты департамента исследований и прогнозирования Центробанка России Мария Лымарь, Александр Реентович и Андрей Синяков представили три варианта ситуации с импортозамещением на ближайшие годы. В самом оптимистичном на уровень жизни, сравнимый с 2019 годом, Россия сможет выйти через 15 лет. Основными проблемами эксперты назвали отвлечение трудовых ресурсов на создание аналогов импортных товаров и необходимость сокращать потребление для инвестиций в развитие.