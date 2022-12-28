В Центробанке рассказали о минусах импортозамещения

Экономисты ЦБ представили три варианта влияния импортозамещения на развитие страны

Даже полное и эффективное импортозамещение приведет к снижению уровня жизни, потому что на эти цели надо отвлекать трудовую силу, а для инвестиций — поддерживать высокую капиталоемкость ВВП. К такому выводу пришли экономисты департамента исследований и прогнозирования Центробанка России Мария Лымарь, Александр Реентович и Андрей Синяков, опубликовавшие результаты исследования в декабрьском номере научного журнала «Вопросы экономики», с которым ознакомился РБК.

Они представили три варианта развития событий на ближайшее время — оптимистичный, нейтральный и негативный. Минусом стало то, что ни один из них не предусматривает восстановления уровня жизни до 2019 года раньше, чем через 15 лет.

В оптимистичном варианте выбывший импорт заменяется легко, а потерь при использовании отечественных товаров нет. Для выпуска аналогов зарубежных товаров сотрудников снимают с производства собственной продукции и переориентируют.

При этом гражданам придется сократить потребление, чтобы обеспечить накопление капитала, а восстановление уровня жизни откладывается как минимум на десять лет. В противном случае при отсутствии иностранных вложений государству негде будет взять инвестиционный капитал и финансировать долгосрочные проекты. Как отмечают авторы статьи, такая стратегия при выполнении всех условий сможет дать в итоге положительный результат.

Нейтральный вариант предполагает неполное импортозамещение, которое сопровождается трудностями. В целом в этом варианте действуют те же факторы, что в позитивном, однако потребление сокращается сильнее и на более долгий срок, а восстановление уровня жизни дополнительно откладывается. В обоих случаях государству приходится аккумулировать средства граждан, а товары становятся менее доступными.

При реализации негативного сценария импортозамещение даже в области потребительских товарах оказывается неэффективным, так что ресурсы, полученные от экспорта, направляются не на инвестиции, а на закупку импортных товаров. В этом случае экспорт неизбежно сокращается, а ВВП продолжает падать. Снижение объема экономики делает еще менее интересными вложения в развитие, фактически средства расходуются только на амортизацию.

При построении модели для оценки эксперты опирались на асимметрию импортозамещения потребительских и инвестиционных товаров. В первом случае, как правило, процесс более эффективен, однако проблемы во втором сведут все его плюсы на нет. Также для оценки ситуации предполагалось, что импорт упадет в два раза по сравнению с уровнем 2019 года (последним до пандемии COVID-19), а стоимость экспорта постепенно будет снижаться.

Комментируя исследование, директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заметил, что все попытки государств провести импортозамещение по текущему российскому сценарию закончились провалом. Исключение составляет Южная Корея, но там страна пошла по пути максимальной открытости — активно привлекала лучших специалистов и иностранный капитал.

Работа не представляет собой официальную позицию Центробанка, это только мнение отдельных его сотрудников. Ранее в декабре департамент исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ, мнение которого также может отличаться от позиции регулятора, назвал введенный 5 декабря западными странами потолок цен на нефть новым экономическим шоком для российской экономики.