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21:11, 30 марта 2023Среда обитания

Звезда «Дома-2» пожаловалась на продажу квартиры из-за развода с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель пожаловалась на продажу квартиры из-за развода

Кадр: @olyarapunzel

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Ольга Рапунцель пожаловалась на то, что из-за развода с мужем ей приходится продавать квартиру, в которую она много вложила. Новостью об этом звезда поделилась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Рапунцель рассказала, что хотела, чтобы супруг оставил жилье их совместным детям, однако тот отказался, поэтому продажа стала единственно возможным вариантом. «Так не хочу продавать квартиру, я столько в нее вложила, но он ничего не оставит своим детям, даже сейчас он их не содержит», — с сожалением сообщила звезда телешоу.

В марте другая бывшая участница «Дома-2», Дарья Пынзарь, проживающая с мужем и детьми в Турции, высказалась на тему того, почему их семья до сих пор не переехала в новую квартиру. По ее словам, планы пришлось отложить из-за ремонта, в частности, оформления жилья мебелью, которую Дарья и ее супруг Сергей решили изготавливать на заказ.

Полина Кислицына
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Звезда «Дома-2» пожаловалась на продажу квартиры из-за развода с мужем
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