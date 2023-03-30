Звезда «Дома-2» пожаловалась на продажу квартиры из-за развода с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель пожаловалась на продажу квартиры из-за развода

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Ольга Рапунцель пожаловалась на то, что из-за развода с мужем ей приходится продавать квартиру, в которую она много вложила. Новостью об этом звезда поделилась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Рапунцель рассказала, что хотела, чтобы супруг оставил жилье их совместным детям, однако тот отказался, поэтому продажа стала единственно возможным вариантом. «Так не хочу продавать квартиру, я столько в нее вложила, но он ничего не оставит своим детям, даже сейчас он их не содержит», — с сожалением сообщила звезда телешоу.

В марте другая бывшая участница «Дома-2», Дарья Пынзарь, проживающая с мужем и детьми в Турции, высказалась на тему того, почему их семья до сих пор не переехала в новую квартиру. По ее словам, планы пришлось отложить из-за ремонта, в частности, оформления жилья мебелью, которую Дарья и ее супруг Сергей решили изготавливать на заказ.