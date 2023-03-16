Звезда «Дома-2» высказалась о промедлении с переездом в новую квартиру в Турции

Дарья Пынзарь рассказала, что отложила переезд в новую квартиру из-за ремонта

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Дарья Пынзарь, в данный момент проживающая с мужем и детьми в Турции, высказалась на тему того, почему их семья до сих пор не переехала в новую квартиру. Информацией о причинах промедления она поделилась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда «Дома-2» ответила на вопрос одного из подписчиков, почему их семья не переехала в новую квартиру в Турции — Пынзари планировали перебраться в нее до нового года. По ее словам, планы пришлось отложить из-за ремонта, в частности, обстановки жилья мебелью, которую Дарья и ее супруг Сергей решили изготавливать на заказ.

«Мы не ищем легких путей. Если бы купили готовую мебель, уже бы жили там. Но нам приспичило делать все на заказ, а это семь комнат плюс кухня», — рассказала блогер.

В январе Дарья Пынзарь показала, как продвигается ремонт в их двухэтажной квартире, расположенной в Турции, которую они приобрели на стадии постройки в 2020 году. На записях, сделанных звездой реалити-шоу, можно увидеть, что на том этапе в помещении уже было проведено электричество, стены были выкрашены в светлый цвет, установлены двери, а на полу — ламинат.