Назван срок завершения первого этапа программы реновации в Москве

Мэр Москвы Собянин: первый этап программы реновации завершится в 2023-2024 годах

Завершение первого этапа программы реновации в Москве планируется на 2023-2024 годы. Такой срок назвал мэр города Сергей Собянин, материал опубликован на его официальном сайте.

В 2023 году в рамках реновации в столице построят около миллиона квадратных метров жилья и часть объектов соцкультбыта, включая детские сады, школы и спорткомплексы. За год планируется снести 200 старых пятиэтажных зданий.

«На месте снесенных пятиэтажек будет строиться уже второй этап, более динамичный, еще более объемный», — добавил Собянин. Всего в программу реновации Москвы включено 5175 домов — это более 350 тысяч квартир, в которых проживает почти миллион граждан.

Ранее Собянин рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро. По его словам, первая очередь новой линии начнет работать в 2024 году.