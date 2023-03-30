Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:35, 30 марта 2023Моя страна

На улицах Иркутска появится робот-гид

В Иркутске появится единая пешеходная навигация для туристов и робот-гид в сквере Кирова

Фото: Marcin Konsek / Wikimedia

В сквере имени Кирова в Иркутске поставят робота-гида, рассказывающего о достопримечательностях города. Об этом пишет «Интерфакс».

В администрации областного центра рассказали о единой пешеходной навигации по туристическому центру Иркутска, которая появится в этом году: в городе появятся информационные стенды, оформленные в виде зеркальных арт-объектов в обрамлении резных наличников. Также на улицах Урицкого и Ленина поставят стереоскопы с историческими изображениями и краткими справками об объектах прошлого.

«Информацию о городе гости города смогут получить, воспользовавшись цифровыми сенсорными панелями, а в летнем визит-центре в сквере имени Кирова поставят робота-гида, рассказывающего о достопримечательностях столицы Приангарья», — говорится в сообщении.

Кроме того, у памятника Александру III, Московских ворот и на набережной в районе Глазковского моста установят видовые бинокли. Также в планах организовать архитектурную подсветку порядка 18 исторических зданий в центре Иркутска.

Ранее в сентябре 2022 года в одном из ресторанов Челябинска появился робот-официант, стилизованный под кота. Гаджет приветствует посетителей и собирает заказы, после чего отправляется забирать их с кухни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности деятельности задержанного в России журналиста WSJ
Российский первокурсник покончил с собой в общежитии колледжа
В Россию из Перу экстрадируют мужчину за кражу девяти миллионов рублей из банка
Приглашение Дюжева в жюри КВН назвали позором
Назван гонорар супруги Меладзе Джанабаевой после отмены концертов певца
В Госдуме порассуждали о вине России в «трансгендерном мракобесии» США
Медведев выступил против враждебного отношения к гражданам стран Запада
Труп россиянки несколько часов пролежал рядом с детской площадкой
Курс евро вырос до максимума за 11 месяцев
Медведев заявил о рисках конфликтов из-за действий бывших стран-колонизаторов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.