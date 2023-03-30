На улицах Иркутска появится робот-гид

В Иркутске появится единая пешеходная навигация для туристов и робот-гид в сквере Кирова

В сквере имени Кирова в Иркутске поставят робота-гида, рассказывающего о достопримечательностях города. Об этом пишет «Интерфакс».

В администрации областного центра рассказали о единой пешеходной навигации по туристическому центру Иркутска, которая появится в этом году: в городе появятся информационные стенды, оформленные в виде зеркальных арт-объектов в обрамлении резных наличников. Также на улицах Урицкого и Ленина поставят стереоскопы с историческими изображениями и краткими справками об объектах прошлого.

«Информацию о городе гости города смогут получить, воспользовавшись цифровыми сенсорными панелями, а в летнем визит-центре в сквере имени Кирова поставят робота-гида, рассказывающего о достопримечательностях столицы Приангарья», — говорится в сообщении.

Кроме того, у памятника Александру III, Московских ворот и на набережной в районе Глазковского моста установят видовые бинокли. Также в планах организовать архитектурную подсветку порядка 18 исторических зданий в центре Иркутска.

Ранее в сентябре 2022 года в одном из ресторанов Челябинска появился робот-официант, стилизованный под кота. Гаджет приветствует посетителей и собирает заказы, после чего отправляется забирать их с кухни.