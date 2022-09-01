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В ресторане Челябинска появился робот-официант

Стилизованный под кота робот-официант начал обслуживать гостей «Гриль Хауса» в Челябинске

Кадр: страница «Хорошие новости Челябинской области» во «ВКонтакте»

Робот-официант, стилизованный под кота, появился в одном из ресторанов Челябинска. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Согласно материалу, в заведении «Гриль Хаус» гостей помогает обслуживать робот-официант, который приветствует посетителей и собирает заказы, после чего отправляется забирать их с кухни. Известно, что у гаджета есть четыре разноса, каждый из которых выдерживает до десяти килограммов. Так, официант-человек загружает официанта-робота, а затем разгружает его возле столов.

По информации издания, робот знает фразы «Здравствуйте», «Вот ваш заказ», «Приятного аппетита». «Приходите еще». Вдобавок в его арсенале присутствует функция хостес — встречать гостей и провожать их к столу. «До конца весь функционал еще не разобрали. Я вместе с ним обучаюсь», — признался один из учредителей ресторана Владимир Зеленов.

В июле челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых людей начала печатать трехмерные фигурки героев известных книг. По словам директора учреждения Кристины Пименовой, это позволит читателям лучше понять сюжет книги.

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Майя Пономаренко
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