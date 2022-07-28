В Челябинске для слабовидящих начали печатать фигурки героев известных книг

Челябинская библиотека запустила проект по созданию 3D-фигурок персонажей книг

Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых людей начала печатать трехмерные фигурки героев известных книг. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива запущена в рамках национального проекта «Культура», фигурки изготавливают с помощью специального оборудования: 3D-принтера и сканера.

По словам директора библиотеки Кристины Пименовой, это позволит читателям лучше понять сюжет книги. «Читать книги, выполненные специальным шрифтом, теперь интереснее. Создано уже 20 3D-фигурок героев», — отметила она.

Пименова добавила, что все сотрудники библиотеки освоили русский жестовый язык. 80 процентов мероприятий проходит с использованием тифлокомментирования, а пять процентов — с использованием жестового языка.

Ранее в республике Коми выпустили книгу-билингву для слабовидящих детей «Тӧвся Дуда» (Зимняя Дуда). Автор книги, местная писательница Елена Афанасьева, продолжила цикл рассказов о хозяйке лесных ягод Дуда.