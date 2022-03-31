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В Коми выпустили книгу на языке республики для слабовидящих детей

В Коми выпустили четвертую книгу-билингву цикла рассказов о Дуда для слабовидящих детей

Фото: Shutterstock

В республике Коми выпустили книгу-билингву для слабовидящих детей «Тӧвся Дуда» (Зимняя Дуда). Об этом пишет информационное агентство «Коминформ».

Автор книги, местная писательница Елена Афанасьева, продолжила цикл рассказов о хозяйке лесных ягод Дуда. В новом произведении главной декорацией стал зимний лес — читатели узнают о приключениях деревенских девочек Ели и Шоры, которые попадают в предновогодний лес и встречают там Дуда Платтьӧа.

Рассказы с коми на русский перевел писатель из Челябинска Олег Павлов: тексты размещены крупным шрифтом на обоих языках и идут параллельно. Иллюстрации с учетом особенностей целевой аудитории создала художница Валерия Бруниес (Осташова) — рисунки имеют толстый контур и простые формы. Особенностью этой книги стало то, что она оформлена в виде раскраски.

Сообщается, что в скором времени «Тӧвся Дуда» поступит во все библиотеки республики Коми.

Ранее в марте стало известно о том, что в Югре начнется прием заявок на конкурс на лучшее чтение сказки на языках коренных малочисленных народов Севера. К участию приглашаются школьные или семейные команды — от них требуется записать на видео прочтение сказки на хантыйском, мансийском или ненецком языке продолжительностью не более 10 минут.

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Дарья Рыбак
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