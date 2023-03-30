Сбитых машиной российских подростков на электросамокате сняли на видео

Пострадавших в Челябинске после наезда машины подростков на самокате сняли на видео

В Челябинске два подростка на электросамокате пострадали после того, как на них наехала машина. Последствия инцидента сняли на видео, запись публикует 1obl. tv.

На снятых очевидцем кадрах показан заехавший на обочину автомобиль Nissan Juke с оторванным бампером. Рядом с ним лежат пострадавшие дети.

По данным региональной прокуратуры, ДТП произошло на улице Кулибина. За рулем машины находилась 39-летняя женщина, которая выехала за пределы проезжей части и сбила несовершеннолетних подростков, передвигавшихся на одном электросамокате.

Известно, что дети получили различные телесные повреждения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Улан-Удэ мужчина за рулем внедорожника сбил четвероклассницу, которая ехала на самокате.