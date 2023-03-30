В России оценили влияние западных санкций на экономику страны

Депутат Кирьянов: Россия адаптируется к новым экономическим условиям из-за санкций

Россия находится в ситуации адаптации к новым экономическим условиям в связи с введенными против страны санкциями Запада, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил влияние западных санкций на экономику России.

«На сегодняшний день мы уже устали считать все эти пакеты санкций, индивидуальный санкции и так далее. Ущемление прав граждан России и российского бизнеса состоялось», — добавил парламентарий.

Но мы видим по итогам прошлого года, что санкционная политика Запада не смогла обрушить российскую экономику и не смогла нанести тотальный ущерб тем процессам, которые идут в России Артем Кирьянов депутат Госдумы

Кирьянов сообщил, что сегодня российская экономика находится в ситуации адаптации к новым условиям, в ситуации перестройки товарно-логистических цепочек и в ситуации поиска новых взаимодействий для создания предприятий полного цикла.

«Минус в 2,1 ВВП по году — это большое разочарование для тех, кто вводил санкции в отношении России. Более того, мы видим, что устанавливается рост экономики: удалось навести порядок в финансовом секторе и не допустить инфляционных скачков, гиперинфляции», — заявил он.

Депутат рассказал, что все действия, которые были предприняты в 2022 году, будут иметь продолжение и в 2023 году.

«Мы приняли бюджет на трехлетний период, который предполагает стабильные экономические показатели. Председатель правительства России Михаил Мишустин на отчете правительства в Государственной думе обозначил период адаптации российской экономики к 2024 году. Соответственно, исходя из этого сегодня мы принимаем решения по настройке новой экономической реальности», — заключил Кирьянов.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что западные санкции в отношении России могут оказать негативное влияние на экономику страны. В связи с этим глава государства считает необходимым работать над внутренним спросом.

