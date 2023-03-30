Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:22, 30 марта 2023Экономика

В России резко подорожала обувь

Средняя цена обуви в России в 2022 году выросла почти на 10%, до 2,5 тысячи рублей

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Средняя цена обуви в России в 2022 году выросла на 9,6 процента, до 2,445 тысячи, пишет ТАСС со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) при Минпромторге.

В частности, кеды подорожали на 20,4 процента, до 2,8 тысячи рублей, сандалии — на 19,5 процента, до 1,9 тысячи рублей. Валенки выросли в цене на 16,9 процента, до 1,8 тысячи рублей, а туфли — на 17,3 процента, до 2,5 тысячи рублей.

Средняя цена на ботинки за год увеличилась менее резко, на 7,3 процента, до 3,3 тысячи рублей, на тапочки — на 8,6 процента, до 630 рублей, на босоножки — на 4,5 процента, до 4,1 тысячи рублей, на галоши — на 28,3 процента, до 453 рублей.

Материалы по теме:
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023
Человечеству придется отказаться от мяса. Чем его заменят и кому выгодно отучить людей от говядины и свинины?
Человечеству придется отказаться от мяса.Чем его заменят и кому выгодно отучить людей от говядины и свинины?
25 марта 2023

При этом спрос на обувь в прошлом году упал. За год продажи составили 290 миллиона пар — на 10,5 процента меньше, чем в 2021-м. В торговых точках было продано 68 процентов от общего объема продукции. Несколько участились онлайн-покупки — доля продаж в интернете выросла с 5 до 5,8 процента.

Ранее сообщалось, что текстильная продукция в России в 2022 году подорожала на 8,7 процента. Сильнее всего выросли в цене комплекты постельного белья — на 41,8 процента. Среди товаров верхней одежды за год сильнее всего изменились цены на ветровки, увеличившись на 17 процентов. При этом в целом верхняя одежда подешевела за год на 6,9 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала корреспондента американской газеты за шпионаж
На российском рынке мороженого сменился лидер
В Киево-Печерской лавре начали бить в набат
Сальдо рассказал о планах полного освобождения Херсонской области
Выигравший на кинофестивале во Франции российский режиссер не знала об участии
Поздние занятия в университете увеличили положительные оценки
Партнерше подхватившего хламидии и поклявшегося в верности мужчины дали совет
В Госдуме объяснили правила весеннего призыва в армию
В Карабахе сообщили о закрытии трассы Горис — Степанакерт
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с личным кабинетом онлайн-банка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.