В России резко подорожал текстиль

ЦРПТ: текстильная продукция в России подорожала в 2022 году почти на 9%

В 2022 году текстильная продукция в России резко подорожала — в рознице рост составил 8,7 процента, пишет РИА Новости со ссылкой на данные оператора системы маркировки «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Сильнее всего подорожали комплекты постельного белья — на 41,8 процента. Среди товаров верхней одежды за год сильнее всего изменились цены на ветровки, увеличившись на 17 процентов. При этом в целом верхняя одежда подешевела за год на 6,9 процента.

Всего в 2022 году на российский рынок поступило 213,3 миллиона товаров текстильной промышленности. Из них 101,9 миллиона — отечественного производства. Что касается поставок верхней одежды, общее число товаров составило 81,2 миллиона. При этом 49,3 миллиона было импортировано, а 16,4 миллиона — произведено в России.

В конце февраля сообщалось, что в России может появиться около 15–20 иранских марок одежды. По данным Союза торговых центров, сейчас выход на российский рынок рассматривают торговые бренды нижнего белья — Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana, женской одежды — Samira, Jila, джинсовой одежды — Alireza и другие. Один из производителей уже заключил договор на поставку продукции на 15 миллионов долларов.

