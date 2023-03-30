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15:24, 30 марта 2023Силовые структуры

Стали известны подробности смертельного избиения участника СВО у бара

Погибший после избиения у ночного клуба в Ленобласти участник СВО собирался поехать в ДНР

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Участник специальной военной операции (СВО) Алексей Лымарь, скончавшийся после избиения возле ночного клуба в Ленобласти, собирался вернуться в Донбасс после лечения. Подробности стали известны РИА Новости.

Осенью 2022 года после объявления мобилизации мужчина пошел на фронт добровольцем. В течение нескольких месяцев он воевал в пехоте на территории Луганской народной республики (ЛНР). В январе он заболел пневмонией, и его отправили домой на лечение. После выздоровления он планировал вновь отправиться в Донецкую народную республику (ДНР).

Мужчина был отцом троих детей, до спецоперации занимался бизнесом, связанным с грузоперевозками.

Конфликт возле ночного клуба в Гатчине произошел вечером 22 февраля. Охрана не хотела пускать потерпевшего в заведение, начался конфликт. Разборка переросла в драку, в ходе которой на Лымаря напали пять человек. К клубу приехали сотрудники полиции и задержали Лымаря за нецензурную брань в общественном месте. На следующий день его отпустили, оштрафовав на 500 рублей, однако потерпевшему потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у него переломы лицевого скелета и челюсти, а также разрыв пищевода. Спустя две недели мужчина перенес инсульт, позже у него отказали селезенка и почки.

20 марта Лымарь скончался в больнице от полиорганной недостаточности и обширного сепсиса. 23 марта под Санкт-Петербургом задержали 36-летнего администратора клуба, причастного к избиению. Полиция продолжает устанавливать других участников конфликта.

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Владимир Шарапов
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