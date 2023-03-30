Российские разработчики взвинтили цены на ПО из-за отсутствия конкурентов

“Ъ”: российское ПО подорожало на 30-50% после ухода с рынка конкурентов

Российские разработчики программного обеспечения (ПО), в отсутствие на рынке зарубежных конкурентов, за последний год взвинтили цены на 30-50 процентов. Об этом сообщает «Коммерсант».

По подсчетам заместителя председателя правления Россельхозбанка Николая Ульянова, за 12 месяцев с марта 2022 года цены на российское ПО прибавили 20-40 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Он отметил, что после ухода западных компаний на рынке сохраняется огромное число потребителей, а количество поставщиков ограничено.

Другой специалист отрасли, директор технологической практики «Технологии доверия» Юрий Швыдченко, говорит о росте цен на 30-50 процентов. Он добавляет, что тенденция особенно заметна в области системного и офисного ПО.

Компании-потребители российского софта были вынуждены обращаться в Минцифры с просьбой повлиять на необоснованное повышение цен разработчиками. Ведомство заявило, что находится в постоянном контакте с отраслью и примет необходимые меры. Однако эксперты считают, что ни министерство, ни Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не смогут заметно изменить ситуацию. По действующему законодательству запрет на злоупотребление доминирующим положением не распространяется на владельцев результатов интеллектуальной деятельности, к которым относятся IT-компании.

Крупные зарубежные компании, такие как Microsoft и Cisco, ограничили обслуживание или полностью ушли с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине. Генеральный директор российской компании «Ред Софт» Рустам Рустамов связывает повышение цен отечественными разработчиками с необходимостью дополнительных инвестиций и расширением штата сотрудников. Другие компании среди причин для роста цен называют повышение зарплат программистов для их удержания в стране, расходы на обучение и сложности с закупкой импортного оборудования.

Ранее Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», объединяющая более 260 российских IT-компаний, выступила против инициативы Минцифры о замене грантовых программ льготными кредитами и венчурным финансированием. К концу марта, как следует из информации на портале «Госуслуг», были закрыты все грантовые программы поддержки IT-отрасли, кроме трех.