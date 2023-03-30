В Кремле анонсировали серию закрытых совещаний с участием Путина

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президент проведет серию закрытых совещаний

Президент России Владимир Путин проведет серию закрытых встреч и совещаний. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости в четверг, 30 марта.

Представитель Кремля не уточнил, с представителями каких служб или ведомств планирует проводить встречи российский лидер.

Будут ли по итогам совещаний сделаны объявления для прессы, Песков не уточнил.

Известно, что в четверг Путин также примет участие в открытии нескольких производств.

Днем ранее глава государства провел большое совещание с членами правительства. Это мероприятие должно было пройти 16 марта, но его перенесли из загруженности графика президента.